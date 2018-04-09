السومة يصف تركي آل الشيخ بالرجل الأول

ماجد محمد(صدى):

وصف مهاجم الأهلي السوري عمر السومة، اليوم الأثنين، رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، بالرجل الأول للرياضة في السعودية.

وقال ” السومة ” معلقًا على صورة تجمعه مع ” آل الشيخ ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” تشرفت بمقابلة الرجل الأول للرياضة السعودية معالي تركي ال الشيخ ، أسعدتني المقابلة كثيراً لاهتمامه بالرياضين جميعاً ودعمهم .. وشخصياً شاكر لدعمه لي ” .

وكان آل الشيخ استقبل ” السومة ” ونائب رئيس الأهلي طارق كيال، اليوم؛ لبحث مشكلته مع مدرب الأهلي الأوكراني سيرغي ريبروف.

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