بالفيديو.. تركي آل الشيخ يعرض على السومة الانتقال إلى الإمارات.. واللاعب يرد
اجتمع مهاجم الأهلي السوري عمر السومة،منذ قليل، مع رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ؛ لبحث أزمته الأخيرة مع النادي الأهلي.
وأكد ” السومة ” عبر فيديو مصور، على أنه لن يرحل عن قلعة الأخضر، ووجه أل الشيخ السؤال للسومة مازحًا حول رغبته في الانتقال إلى أحد الأندية الإماراتية؛ ليرد عليه السومة مؤكدًا على رغبته في البقاء في صفوف الراقي.
وكانت الأنباء انتشرت حو مطالبة اللاعب بفسخ تعاقده؛ عقب الخلاف مع المدرب الأوكراني سيرغي ريبروف الذي يستبدله في المباريات الهامة، ويعامله بشكل سيء حسبما زعم البعض.
شوق … * *[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 2 ساعتين
السومة، عشق، الرااااقي الأفضل مع السومة 💚💚
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8360 ] نشر منذ 2 ساعتين
ودك انت وغيرك لكن تحلمون😊😂
MOHAMED[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 1 ساعة
اجتماع تركي مع عمرالسومة وحرصه على بقاء النجوم بالدوري السعودي يستحق الشكر
شكرا يابو ناصر
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏🍎🍏[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 1 ساعة
لوكنت مكان رئيس الاهلي قسمأ
لن يصبح مدرب الاهلي مدربأ للاهلي المدرب كان سببأ في ظهور الأهلي أمام جماهيره بمسواه الباهت وأمام فريق مفكك يحتضر وخارج من خسائر مذله ويعاني من مشاكل عده لأ حصر لها ولكن من المؤسف مدرب الأهلي
لم يعرف يستغل تلك الضروف طوال شوطي المباراه وما زاد الطين بله سحبه للسموم وتيسر الجاسم مما أتاح الفرصه للاعبي الهلال للتقدم والضغط على دفاعات الاهلي من كل الحهات ولو لا لطف الله وبسالة دفاع الاهلي لحسم الدوري من جده لصالح الهلال بمباركة مدرب الأهلي 🍏🍎
رااايق[ عدد التعليقات: 4426 ] نشر منذ 53 دقيقة
كبير أنت يا كابتن عمر السومة *!!
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بس أنتبه هناك من يحاول أنه يحفر لك و ينال منك *!!!
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الله يبعدهم عنك ويشغلهم بأنفسهم ** وبالتوفيق لك وإلى الأمام دائماً ***
الحربي[ عدد التعليقات: 656 ] نشر منذ 51 دقيقة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، يارجال ، الهلال 💙 زعيم قارّة آسيا💙 هو اللي حاس مستقبلك عقب مباراة السبت
ما قدرت تميز وين شباك الزعيم من قوة هدير الموج الأزرق 💙💙💙 حتّى رجليك تعقدن يالعقيد😂
⬅️ هَل تعلم أنه في مصطلح ومفهوم القيادات ⬅️ يعمل العقيد 🐸 تحت أمر وبأمر الزعيم 💙💙💙
الموج الأزرقجاكم 💙💙💙 الموج الأزرق 💙💙💙
كلّ يهاب خطاكم 💙💙💙والخصم يغرق💙💙💙
رافع الراية زرقاء يالهلال💙💙💙الفخر لأجلك ياما قال وقال💙💙💙
مايردك عن أمجادك سبب 💙💙💙أنت الأول ولا فيها سؤال 💙💙💙
البحر لونك و أمواجك ثقال 💙💙💙مرعب خصمك⬅️(( 🐸🐸🐸))➡️ قوتك جبال 💙💙💙
مع وافر المحبة 💙💙💙.
عبدالله[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 51 دقيقة
الاهلي و الله ما قصر معهم تركي ال الشيخ ..كل مشاكلهم يحلها ….للحين ممكن يحققون الدوري 🤔🤔
عبدالله[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 51 دقيقة
الاهلي و الله ما قصر معهم تركي ال الشيخ ..كل مشاكلهم يحلها ….للحين ممكن يحققون الدوري 🤔🤔
عبدالله[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 51 دقيقة
الاهلي و الله ما قصر معهم تركي ال الشيخ ..كل مشاكلهم يحلها ….للحين ممكن يحققون الدوري 🤔🤔
المر[ عدد التعليقات: 1044 ] نشر منذ 46 دقيقة
السومه بعد الاصابه طاح مستواه صار اي كلام خلاص امتلا دولارات ماعاد يجعد نفسه زي اول
ماوكلي[ عدد التعليقات: 270 ] نشر منذ 41 دقيقة
مدرب غبي على أرضه وأمام جمهوره يلعب ثلاثة محاور المفروض من البداية يلعب بالسومة ومهند
المقهوي لاعب عادي يلعب بعرض الملعب يستلم ويسلم خرووجه ريح دفاع الهلال كثير لأن الهلال معروف يبدأ هجومه من الدفاع وكانوا اثنين متراجعين مع عمر ، انا مقهور من المدرب إلى الحين مباراة مصيرية ضيعها كانت الأقرب له يملك أفضل عناصر في الدوري لكنه خواف