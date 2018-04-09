بالفيديو.. تركي آل الشيخ يعرض على السومة الانتقال إلى الإمارات.. واللاعب يرد

نواف السالم(صدى):

اجتمع مهاجم الأهلي السوري عمر السومة،منذ قليل، مع رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ؛ لبحث أزمته الأخيرة مع النادي الأهلي.

وأكد ” السومة ” عبر فيديو مصور، على أنه لن يرحل عن قلعة الأخضر، ووجه أل الشيخ السؤال للسومة مازحًا حول رغبته في الانتقال إلى أحد الأندية الإماراتية؛ ليرد عليه السومة مؤكدًا على رغبته في البقاء في صفوف الراقي.

وكانت الأنباء انتشرت حو مطالبة اللاعب بفسخ تعاقده؛ عقب الخلاف مع المدرب الأوكراني سيرغي ريبروف الذي يستبدله في المباريات الهامة، ويعامله بشكل سيء حسبما زعم البعض.