5 طرق للعناية ببشرتك قبل النوم

متابعات(صدى):

بسبب تعرّض البشرة للكثير من الإرهاق والجهد خلال ساعات النهار، لا بدّ من أن تحظى بشرتك في المساء بعناية بسيطة وسريعة، ولكنّها فعّالة تعيد لها ألقها ونضارتها.

وإليكِ طرق سهلة وسريعة لتعتمديها كل مساء :

– في فترة المساء وتحديداً خلال ساعات النوم، تتمّ عمليّات التجديد لمستويات الكولاجين التي تقلّ كثافتها تدريجيّاً مع التقدّم في السنّ، ولا بدّ قبل الخلود إلى النوم من تنظيف البشرة بعمق وترطيبها بكريم مناسب كي تتمّ هذه العمليّات بالطريقة السليمة.

– تهيئة الغرفة للاستسلام للنوم بعيداً عمّا يعيق حدوثه، الأضواء، الأجهزة الألكترونيّة، القصص والكتب وكذلك الامتناع عن تناول المنبّهات سواء القهوة والشاي.

– خصّصي لفترة المساء مستحضر السيروم أو المصل الأكثر تركيزاً وكثافة من الكريم المسائيّ، يزيد من نشاط التجديد الخلويّ وترميم الضرر الذي يلحق بالبشرة خلال النهار ، اختاري نوعاً يحتوي على المزيد من مضادّات الأكسدة والمكوّنات الطبيعيّة التي تعزّز من مرونة، شباب ونعومة البشرة.

– التدليك بالزيوت الطبيعيّة مع التركيز على نقاط الطاقة في الوجه يعزّز من إشراقة البشرة في الصباح التالي ومن تدفّق الدم وبالتالي الاوكسجين إلى المناطق المحتقنة كمحيط العينين.

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