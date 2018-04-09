حل وحيد للمساهمين غير القادرين على تقديم أوراقهم خلال المدة الممنوحة

علي القحطاني (صدى):

صرَّح المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية ” تصفية ” ، سعد المسعود، بأنه إذا تعذَّر أحد المساهمين وملاك مساهمة شرق الخياطية إكمال أوراقه وتقديمها للجنة، فإن عليه إشعار اللجنة.

وأوضح أن المدة الممنوحة لهم هي مدة كافية، وفي حالة التعذر عليه تقديم طلب مهلة إضافية وستنظر اللجنة في طلبه، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل على آلية فيما يخص إجراءات إفراغ الأراضي، وسيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وأوضح ” المسعود ” ، أن طريقة السداد والمبالغ المتبقية يكون من خلال مكتب ” رؤيتنا للاستشارات الاقتصادية ” بمنطقة المساهمة بحي الناصرية – شارع الإمام علي بن أبي طالب، ويتم التواصل من خلال : هاتف (0138250600)، فاكس (0138274300)، إيميل [email protected]؛ ومعرفة كل التفاصيل عن طريقهم، أو من خلال التواصل مع اللجنة على رقم (٩٢٠٠٢١٨١٩)، أو إيميل [email protected] ويتم السداد لدى البنك العربي من خلال إيداع المبالغ في حساب مساهمة شرق الخياطية.

ولفت إلى أنه تم تعيين محاسب قانوني إلى مساهمة شرق الخياطية، حيث يقوم بكل الأعمال المحاسبية المتعلقة بالمساهمة، وحال اعتماد التقرير النهائي للمساهمة فيمكن لمن له حق الاعتراض أن يعترض وفق الطرق النظامية المتبعة.