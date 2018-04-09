آخر تطورات حالة الطفلة المعتدى عليها من قبل خادمة أثيوبية

حمود العنزي (صدى):

لازالت الطفلة ضحية الاعتداء من قبل عاملة أثيوبية في الخرج، ترقد في العناية المركزة بمدينة الملك سعود الطبية، في حالة حرجة.

وأوضح والد الطفلة أن حالة ابنته حرجة جدا، وقد استقبل قسم الطوارئ في المدينة الطفلة ترف، مشيرا إلى وجود اهتمام كبير منهم بالحالة.

كما أوضح مصدر طبي بمستشفى الملك خالد بالخرج، أنه عند وصول الطفلة إلى الطوارئ كان قلبها متوقفا، وعلى الفور أجري لها إنعاش للقلب وعاد النبض، وتم نقلها بعد ذلك إلى قسم العناية المركزة، وأشرف استشاريون على حالتها حتى تم نقلها إلى مدينه الملك سعود الطبية.

إقرأ أيضًا: