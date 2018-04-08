نقل الطفلة ضحية الخادمة الإثيوبية إلى سعود الطبية

عادل الحربي(صدى):

كشفت المصادر، أن الطفلة التي تعرضت لاعتداء من قبل الخادمة الإثيوبية في الخرج تم نقلها إلى مدينة الملك سعود الطبية.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم إدخال الطفلة إلى العناية المركزة في مستشفى الملك خالد بالخرج، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق مع الخادمة.

وكانت عائلة الطفلة اتهمت العاملة المنزلية بالتسبب في دخول ابنتهم إلى العناية المركزة بمستشفى الملك خالد بالخرج، حيث أبلغوا الشرطة بذلك، وتم التحفظ عليها ونقلها إلى سجن الملز في الرياض.

وأوضح والد الطفلة في تصريحات صحفية، أنه تلقى اتصالاً من زوجته تفيد فقدانها لابنتها أثناء وجودها في الدور الثاني، وبعدها قامت بالبحث عنها داخل المنزل وخارجه ثم عثرت عليها داخل حاوية صغيرة للملابس فوق سطح المنزل.

وأضاف: وضعت العاملة رأس ابنتي أسفل الحاوية وغطتها ببطانية وهي فاقدة للوعي، وعلى الفور قمنا بنقلها إلى مستشفى الملك خالد بالخرج، حيث أدخلت مباشرة إلى العناية المركزة.