بالفيديو.. موقف طريف يجمع تركي آل الشيخ ومحمد نور أثناء لعبهما ” البلوت “

ماجد محمد(صدى):

شارك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، مساء اليوم الأحد، نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم السابقين لعبة البلوت.

ونشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة عبر ” تويتر ” صورة للمستشار تركي آل الشيخ وهو يجلس على طاولة ويلعب البلوت بجانب ثلاثة من أساطير كرة القدم السعودية، وهم ماجد عبدالله، وسامي الجابر، ومحمد نور.

وأظهر مقطع فيديو موقفا طريفا بين تركي آل الشيخ ومنافسه محمد نور خلال اللعب بسبب نطقه كلمة ” بلوت ” ليمازحه آل الشيخ ” قلت بلوتو ؟ ” قبل ان يوضحها نور .