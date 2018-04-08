بالفيديو.. تفاصيل جديدة حول حادثة السطو على بنك شرق الرياض
علمت ” صدى ” من مصادرها، بأن عدد المصابين جراء عملية السطو المسلح، قد وصل لثلاثة أشخاص، ولم يتم التأكد حتى الآن من نوعية تلك الإصابات.
وكانت الأجهزة الأمنية، قد باشرت الحادثة وقامت بتطويق المكان فيما تم وضع سيارة نقل الأموال من موقع الحادث .
يذكر ان الحادث وقع بعد ظهر اليوم لإحدى سيارات نقل الأموال أثناء توقفها لتغذيه أحد الصرافات التابع لبنك محلي بحي الروضة.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45289 ] نشر منذ 4 ساعات
راح يجيبون خبرهم عاجلاً ، بإذن الله ,,
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 722 ] نشر منذ 4 ساعات
اقتراح غايه بالأهميه يجب على الأمن العام الأخذ به وتطببقه فورا .. وهو إلزام سيارات نقل الأموال بتركيب 4كاميرات غايه الدقه على كل مركبه وموزعه على الجهات الأربعه بحيث تقوم بالتسجيل اثناء عملها… فلاشك ان وجود كاميرات بدقه عاليه ستوفر معلومات دقيقه ومهمه حول أوصاف المجرمين الجسديه ( حتى لو تم اخفاء الوجه بقناع) وكذلك سياراتهم …وكشف أي خطأ ارتكبوه اثناء السطو مثل قيام احدهم بلمس مطقه معينه من لأحد السيارات وهو بدون قفاز ….ألخ
…. وللمزيد من التفاصيل … الجنرال نجر بخدمة أمن الوطن
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 722 ] نشر منذ 4 ساعات
اقتراح غايه بالأهميه يجب على الأمن العام الأخذ به وتطببقه فورا .. وهو إلزام سيارات نقل الأموال بتركيب 4كاميرات غايه الدقه على كل مركبه وموزعه على الجهات الأربعه بحيث تقوم بالتسجيل اثناء عملها… فلاشك ان وجود كاميرات بدقه عاليه ستوفر معلومات دقيقه ومهمه حول أوصاف المجرمين الجسديه ( حتى لو تم اخفاء الوجه بقناع) وكذلك سياراتهم ….وكشف أي خطأ ارتكبوه اثناء السطو مثل قيام احدهم بلمس مطقه معينه من لأحد السيارات وهو بدون قفاز ….ألخ
…. وللمزيد من التفاصيل … الجنرال نجر بخدمة أمن الوطن
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9596 ] نشر منذ 3 ساعات
أنا أشـهد إنك جنرال يا نجرياولد ألشيخ محماس .
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كِـل ما قِلتَــه صِحــيح وِمهــنى قــولِــن بَعَــد قــولِك .👍.
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 1300 ] نشر منذ 3 ساعات
اقترح سيارت نقل الامول اثناء سيرها وانجاز مهمتها في تغذية الصرفات بالاموال تكون بحماية الشرطة علي الاقل دوريتين واحده تكون في الامام والاخري خلف عربة نقل الاموال ويكونو مسلحين باسلحة نارية لاي طارئ
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 722 ] نشر منذ 3 ساعات
يسعد ايام الجميع.. هذا من حسن فهمك يا راعي الددسن…
ألأوله اغلب المعلقين بأسماء مستعاره وأنا واحد منهم… واخترت الأسم من قلب الصحرى رمز للضيافه والكرم…
أما اذا تبون علومي… تراني من القصيم و ماني من البدوا وما فيهم قصور..
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9596 ] نشر منذ 3 ساعات
يخـوي نجر بن محماس .
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تســــألني عــــــن البـــــدو أقِــلَك ِصــفاتـــــهم .
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هم ربعِـــــن بسيـــطين والبســـاطه عنوانــــهم.
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عيشتهم خاليه من التكاليف وبيت الشعر مباتهم .
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الشهامه وإكرام الضيف وحمايه الشرف من عاداتهم .
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ما يستَــــعِروا مِـــــن حالــــــــهم وما يــنكروا ذاتـــــــــــهم .
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المعروف ما ينسوه ويقدروه لصاحبه لو كلفهم حياتهم .