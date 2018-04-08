بالفيديو.. تفاصيل جديدة حول حادثة السطو على بنك شرق الرياض

سعيد العجل(صدى):

علمت ” صدى ” من مصادرها، بأن عدد المصابين جراء عملية السطو المسلح، قد وصل لثلاثة أشخاص، ولم يتم التأكد حتى الآن من نوعية تلك الإصابات.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد باشرت الحادثة وقامت بتطويق المكان فيما تم وضع سيارة نقل الأموال من موقع الحادث .

يذكر ان الحادث وقع بعد ظهر اليوم لإحدى سيارات نقل الأموال أثناء توقفها لتغذيه أحد الصرافات التابع لبنك محلي بحي الروضة.

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