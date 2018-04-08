مجهولون ينفذون عملية سطو مسلح على بنك شرق الرياض
علمت صدى من مصادرها الخاصة أن الجهات الأمنية تحقق في تعرض أحد المصارف شرق الرياض، اليوم الأحد لعملية سطو مسلح من قبل مجهولين.
وأكدت المصادر أن هناك إطلاق نار نتج عنه إصابة أحد مغذي الصرافات . حيث هاجم المجهولون سيارة نقل الأموال أثناء تغذيتها لاحد الصرافات التابعة لبنك محلي واستولوا على مبلغ مالي تجاوز 2مليون ريال.
وباشرت الأجهزة الأمنية الحادثة وقامت بتطويق المكان فيما تم وضع سيارة نقل الأموال من موقع الحادث .
الواقع[ عدد التعليقات: 5963 ] نشر منذ 1 ساعة
ان شاء الله عقوبة الإعدام مصيرهم في نفس مكان الجريمة كما فعل بعصابة الذهب في أبها ليرتدع من تسول له نفسه بالعمل الإجرامي في بلاد الأمن والأمان
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 716 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم احفظنا في ديننا ودنيانا
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 716 ] نشر منذ 1 ساعة
من خلال كاميرات المراقبه عند الاشارات وعلى الطرق سيتم القبض عليهم خلال ازبوع بالكثير…
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9585 ] نشر منذ 46 دقيقة
حـلـــوه ازبوع ياشـيخ نجر بن محماس .👍💚.
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ومِثِــل مَقِــلت اللهم احفظنا في ديننا ودنيانا .
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وِمَــــــــرَدهُــــــــــــم للأملَـــــــــــح بِــــــــئذن الله .⚔.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 716 ] نشر منذ 36 دقيقة
اسعد الله أيامك وايام القراء يا راعي الددسن…
.. يعلم الله ان ابن البلد فيه كل خير .. والسوس ماله بيننا مكان
متقاعد[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الحمد لله بالسعوديه لم تسجل قضيه ضد مجهول يكشفون بعون الله ثم تعاون المواطنين وخبرة رجال الأمن