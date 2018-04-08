مجهولون ينفذون عملية سطو مسلح على بنك شرق الرياض

سعيد العجل خاص(صدى):

علمت صدى من مصادرها الخاصة أن الجهات الأمنية تحقق في تعرض أحد المصارف شرق الرياض، اليوم الأحد لعملية سطو مسلح من قبل مجهولين.

وأكدت المصادر أن هناك إطلاق نار نتج عنه إصابة أحد مغذي الصرافات . حيث هاجم المجهولون سيارة نقل الأموال أثناء تغذيتها لاحد الصرافات التابعة لبنك محلي واستولوا على مبلغ مالي تجاوز 2مليون ريال.

وباشرت الأجهزة الأمنية الحادثة وقامت بتطويق المكان فيما تم وضع سيارة نقل الأموال من موقع الحادث .