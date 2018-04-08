غارات التحالف تستهدف اجتماعا لقيادات ميليشيات الحوثي الإيرانية في صعدة

فهمي محمد(صدى):

شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم الأحد، غارات جوية استهدفت اجتماعا لقيادات ميليشيات الحوثي في صعدة، ما أسفر عن مقتل عدد منهم.

وكانت طائرات التحالف العربى قد كثفت غاراتها الجوية على مواقع ميليشيات الحوثي في محافظة صعدة معقل المتمردين، كما استهدفت مراكز للحوثيين على الساحل الغربي لليمن.

وشن طيران التحالف العربي – في وقت سابق – سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع ومخازن أسلحة للحوثيين في مناطق متفرقة بمحافظة البيضاء اليمنية، نجم عنها سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات.