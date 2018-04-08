وظائف أكاديمية شاغرة للنساء بجامعة الأميرة نورة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت جامعة الأميرة نورة بالرياض، عدة وظائف أكاديمية شاغرة للنساء على درجة (أستاذ مساعد- أستاذ مشارك- أستاذ)، من أجل العمل في كلية الهندسة بالجامعة، وذلك وفقًا للتخصصات الوظيفية التالية:

– هندسة صناعية.

– هندسة ميكانيكي.

– هندسة كهربائية.

– هندسة إلكترونية.

– هندسة اتصالات.

وأوضحت الجامعة، الشروط المطلوبة للالتحاق بتلك الوظائف، وذلك على النحو التالي:

– أن تكون المتقدمة من العنصر النسائي.

– أن تكون حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية، أو من أي جامعة أخرى معترف بها، وألا يكون الحصول عليها عن طريق التعليم عن بعد أو الانتساب.

– اللغة الإنجليزية: إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

– اجتياز الاختبار الذي تحدد الجامعة والمقابلة الشخصية.

وذكرت الجامعة، المستندات المطلوب إرفاقها للتقدم لهذه الوظائف، والتي تتمثل فيما يلي:

– صورة من الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة (بطاقة الأحوال المدنية).

– السيرة الذاتية.

– إرفاق جميع المؤهلات العلمية والسجلات الأكاديمية.

– صورة طبق الأصل للوثائق من إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم، إذا كانت حاصلة عليها من خارج المملكة.

– الخبرات السابقة (إن وجدت).

وأشارت الجامعة، إلى أن التقديم متاح عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني- بوابة التوظيف الإلكترونية، اعتبارا من اليوم الأحد 22 /7 /1439هـ الموافق 8 /4 /2018م، على أن ينتهي بنهاية يوم الخميس 26 /7 /1439هـ الموافق 12 /4 /2018م، وذلك عبر الرابط التالي: هنا.

كما لفتت الجامعة، إلى إمكانية الإطلاع على المزيد من التفاصيل حول هذه الوظائف من قِبل الراغبات في العمل، وذلك من خلال الرابط التالي: هنا .