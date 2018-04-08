بعد زيارته الناجحة لأمريكا.. ولي العهد إلى باريس ومشاريع تجارية مرتقبة

عادل الحربي(صدى):

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، عن أهم ملامح زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، إلى باريس، والتي بدأت اليوم الأحد، مؤكدة على أهميتها في تقوية العلاقات المتميزة بين الرياض وباريس.

وأشارت التقارير، إلى أن أهمية هذه الزيارة تتمثل في تعزيز مكانة المملكة دولياً، بالإضافة إلى ربطها بعلاقات مثمرة مع أهم العواصم العالمية، وتدعيم العلاقات الثنائية.

أما عن ملامح ما سيقوم به سمو ولي العهد خلال الزيارة، فمن المتوقع أن يتم توقيع نحو 12 بروتوكولاً واتفاقاً بين الجانبين في مجالات السياحة والطاقة والنقل، وكذلك ستكون فرصة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

كما ستشهد الزيارة، اجتماعاً لمجلس رجال الأعمال السعوديين والفرنسيين، ومنتدى لرؤساء الشركات من البلدين، لعرض الفرص التي تتيحها مشاريع ” الرؤية السعودية 2030 ” .

كما سيتم عقد اجتماع، يوم الثلاثاء، بمقر وزارة الخارجية الفرنسية، ويشارك فيه رؤساء الشركات السعوديون والفرنسيون بمبادرة من الرياض.

من جانبه، أعلن قصر الإليزيه في باريس أن التحضير لزيارة سمو ولي العهد لفرنسا بدأ قبل شهر ونصف الشهر.