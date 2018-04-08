الشرطة تستدعي الفتاة المعنفة من أبيها في عسير
كشفت مصادر عن استدعاء شرطة محافظة تثليث في منطقة عسير، للفتاة صاحبة واقعة التعنيف من أبيها لتقديم بلاغ بالحالة؛ حيث خاطبت وحدة الحماية الاجتماعية الجهات الأمنية في المحافظة ومنطقة عسير، للتأكد من صحة ما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تعرض فتاة للتعنيف من والدها.
ومن الجدير بالذكر، إنه أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، أنه إشارة إلى ما تم تداوله في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض فتاة للعنف من قبل والدها، فإن الوحدة في منطقة عسير تنسق مع شرطة المنطقة للتحقق من الحالة.
اقرأ أيضًا:
فيديو لفتاة تستغيث من تعنيف والدها لها بعسير.. و ” العمل ” تتحرك
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 707 ] نشر منذ 58 دقيقة
كشفت مصادر عن استدعاء شرطة محافظة تثليث في منطقة عسير، للفتاة صاحبة واقعة التعنيف من أبيها لتقديم بلاغ بالحالة؛ …..
هذا اجراء غلط يالشرطه…..هذي فتاه مغلوبه على امرها كيف تبوها تجيكم… شايفينها ورع١٧ شحط…؟
ماجد[ عدد التعليقات: 164 ] نشر منذ 43 دقيقة
لا اله الا الله
طلال[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 42 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 707 ] نشر منذ 5 دقائق
يعني تبوها تجي للشرطه وتشكي ابوها…..؟
آي كانت بليف ززس التفكير يا وزارة العمل ويالشرطه…
مثل هالقاضايا الواجب وحدة الحمايه بوزارة العمل تتولى القيام بها