الشرطة تستدعي الفتاة المعنفة من أبيها في عسير

أبها(صدى):

كشفت مصادر عن استدعاء شرطة محافظة تثليث في منطقة عسير، للفتاة صاحبة واقعة التعنيف من أبيها لتقديم بلاغ بالحالة؛ حيث خاطبت وحدة الحماية الاجتماعية الجهات الأمنية في المحافظة ومنطقة عسير، للتأكد من صحة ما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تعرض فتاة للتعنيف من والدها.

ومن الجدير بالذكر، إنه أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، أنه إشارة إلى ما تم تداوله في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض فتاة للعنف من قبل والدها، فإن الوحدة في منطقة عسير تنسق مع شرطة المنطقة للتحقق من الحالة.

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