فيديو لفتاة تستغيث من تعنيف والدها لها بعسير.. و ” العمل ” تتحرك

نايف السالم(صدى):

تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، مع مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض فتاة للعنف من قبل والدها.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” أن وحدة الحماية الاجتماعية في منطقة عسير تنسق مع شرطة المنطقة للتحقق من الحالة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل فيما بعد.

وكانت تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة كشفت من خلاله تعرضها للعنف من قبل والدها، لتصبح مواقع التواصل وسيلة الفتيات للحصول على حقهم بعد معنفة أبها وغيرها.