أمير عسير يوجه بالتحقيق مع مباشري حادث المتوفاة داخل مركبة

أبها(صدى):

وجّه أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بتكوين لجنة عاجلة للتحقيق في ملابسات قضية المرأة المتوفاة التي وجدت في مركبة كانت تقلها وابنها بداخل حجز ” مرور محايل ” بعد 5 ساعات من وقوع الحادث.

ويذكدر أنه تم نقل المصابين لمستشفى محايل عبر فرقتين للهلال الأحمر، وأفاق شاب كان في غيبوبة عند الساعة السابعة مساءً تقريباً، ليسأل عن وضع أمه التي كانت ترافقه أثناء وقوع الحادث، ليتبين أنها لم تُنقل للمستشفى.

وبالبحث عن السيدة والانتقال إلى حجز المرور، وُجدت متوفاة داخل المركبة التي كانت تقلها، وابنها منذ خمس ساعات من وقوع الحادث.

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