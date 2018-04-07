تعليم مكة يتخذ تدابير احترازية ضد ” الجرب ” لعودة المدارس غدا

نايف السالم(صدى):

إتخذت إدارة التعليم بمكة المكرمة، تدابيرًا وخططًا احترازية؛ للحفاظ على سلامة منسوبيها، من عدوى ” الجرب ” ؛ وذلك على خلفية قرار عودة 70 مدرسة بمكة بكافة منسوبيها، غدًا الأحد، للعمل الرسمي، بعد أن عٌلقت فيها الدراسة؛ بسب عدوى ” الجرب ” .

وجاءت التدابير والخطط الإحترازية، التي اتخذتها الإدارة، كالتالي:

– عدم السماح لأي طالب أو طالبة، بالعودة للدراسة، إذا ثبت إصابته أو اشتبه فيه بأي حال؛ إلا بتقرير طبي، يثبت خلوه تمامًا من المرض.

– واستكمال العيادات الطبية، بالمدارس وتجهيزها.

– حصر الطلاب المصابين وتحديد منازلهم، والتنسيق مع الصحة؛ لزيارتهم في منازلهم.

– توزيع عبوات السوائل المعقمة، على الطلاب.

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