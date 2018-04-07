” تعليم مكة ” يوضح حقيقة تأجيل الدراسة إلى ذي القعدة

نايف السالم(صدى):

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ، إنه لاصحة لما يتم تداوله حاليًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، بشأن تأجيل الدراسة إلى شهر ذي القعدة .

وقالت الإدارة التعليمية ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : تؤكد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أنه لا صحة لما يتداول حاليًا في وسائل التواصل الاجتماعي من وجود تنسيق بين الإدارة وإمارة المنطقة لتعليق وتأجيل الدراسة إلى شهر ذي القعدة، وأن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة .