خطأ شائع عند استخدام المرحاض يعرض حياتك للخطر

أماني الغامدي(صدى):

قال أحد الخبراء في مجال النظافة والتعقيم، أن طريقة استخدام الشخص للمرحاض تعد من علامات النظافة الشخصية، ولكن ربما نرى أن النظافة تقتصر على استخدام خزان الماء المرفق بالمرحاض، ثم غسل الأيدي، وإلقاء المنديل الورق المستخدم في التجفيف داخل سلة المهملات وليس بجوارها.

كل ما سبق خطوات أساسية تحافظ على نظافة المكان، ولكن ربما لا تحافظ على صحتك أنت وأسرتك، لأن ما كشفه الخبير، هو أن الضغط على خزان الماء المرفق بالمرحاض مع ترك الغطاء مفتوحاً يتسبب في انتشار البكتيريا والجراثيم من داخل المرحاض إلى الهواء، والملابس، والشعر، وسطح الجلد أو أي سطح موجود داخل الحمام.

وأكد الخبير، على ضرورة إغلاق غطاء المرحاض أولاً ثم الضغط على خزان الماء، وبهذه الطريقة تضمن أفضل استخدام للحمام لحماية صحتك وصحة عائلتك.