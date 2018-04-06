بعد الإعلان عن ” مكافآت الجرب ” .. تكدس العشرات من الجالية البرماوية بالمراكز الصحية
ازدحم العشرات من الجالية البرماوية، داخل أحد المراكز الصحية بمكة المكرمة؛ للحصول على تقارير طبية، تثبت إصابتهم بمرض ” الجرب ” ؛ وذلك بعد أن أعلن وزير التعليم، إقرار مساعدات مالية مقطوعة، للمصابين بالمرض خلال زيارته التفقدية لمدارس مكة المكرّمة، الأسبوع الماضي.
وفي هذا السياق، قالت أحد المصادر، أن مقطع تكدّس الجالية البرماوية، التُقط أمس الخميس، في ساحات مركز صحي كدي والهجرة بالعاصمة المقدّسة، الذي يقع بمقربة من الأحياء، التي تشهد كثافة عالية من السكان البرماويين.
كما أوضحت المصادر، أن قرار منح المصابين، مكافآت مالية مقطوعة؛ سيفاقم المشكلة ويكون سبب في انتشار المرض، خاصة بين أوساط الطلاب والطالبات، من الجالية البرماوية.
يجدر الإشارة إلى أن القرار، الذي شمل الطلاب المواطنين وغير الموطنين، قد لاقى هجومًا حادًا، معتبرين ذلك حافزًا لانتشار المرض.
يُذكر أن صحة منطقة مكة المكرّمة، قد سجّلت أمس، 189 حالة جديدة للجرب، في مدارس مكة المكرّمة؛ ليتجاوز بذلك عدد الحالات حتى الآن ألف حالة، منذ بدأ المرض بالظهور، والانتشار بين أوساط الطلاب والطالبات، في مدارس المنطقة.
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عبدالرحمن سراج منشي[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 41 دقيقة
كان الطالب المقيم عندما يصاب بعارض صحي ويأخذ تحويل من المدرسة ويرجع الوحدة الصحية المدرسة ويعالج مجانا ولكن بعد أن اغلقت الوحدات الصحية المدرسية وضمت خدماتها الى وزارة الصحية ممثلة في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة . فاصبح الطالب الذي لديه تحويل من المدرسة يدفع مائة ريال مقابل الكشف عليه في المركز الصحي . حتى أولياء الطلاب المستجدين من المقيمين الذين يرغبون في تسجيل ابناءهم في المدارس الحكومية يدفعون مائة يال للحصول على الكشف الطبي لاكمال مسوغات التسجيل في المدرسة . نرجو من الجهات المعنية الغاء هذه الرسوم بالنسبة للطلاب المقيمين . فكثيرمن الطلاب يحجمون من مراجعة المركز الصحي لاي عارض صحي حتى لا يدفعون رسوم الكشف الطبي ولذلك انتشر مرض الجرب في مدارس الجاليات .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 690 ] نشر منذ 37 دقيقة
اجرب نفسك ..وخذ ديناراً…
من طعس لدحديره …
ورد 🌸🌸[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 14 دقيقة
طريقة غير صحيحة لمعالجة المشكلة الحقيقة وهي انتشار الجرب ف المدارس وظهور حالات جديدة كل يوم