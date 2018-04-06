بعد الإعلان عن ” مكافآت الجرب ” .. تكدس العشرات من الجالية البرماوية بالمراكز الصحية

نايف السالم(صدى):

ازدحم العشرات من الجالية البرماوية، داخل أحد المراكز الصحية بمكة المكرمة؛ للحصول على تقارير طبية، تثبت إصابتهم بمرض ” الجرب ” ؛ وذلك بعد أن أعلن وزير التعليم، إقرار مساعدات مالية مقطوعة، للمصابين بالمرض خلال زيارته التفقدية لمدارس مكة المكرّمة، الأسبوع الماضي.

وفي هذا السياق، قالت أحد المصادر، أن مقطع تكدّس الجالية البرماوية، التُقط أمس الخميس، في ساحات مركز صحي كدي والهجرة بالعاصمة المقدّسة، الذي يقع بمقربة من الأحياء، التي تشهد كثافة عالية من السكان البرماويين.

كما أوضحت المصادر، أن قرار منح المصابين، مكافآت مالية مقطوعة؛ سيفاقم المشكلة ويكون سبب في انتشار المرض، خاصة بين أوساط الطلاب والطالبات، من الجالية البرماوية.

يجدر الإشارة إلى أن القرار، الذي شمل الطلاب المواطنين وغير الموطنين، قد لاقى هجومًا حادًا، معتبرين ذلك حافزًا لانتشار المرض.

يُذكر أن صحة منطقة مكة المكرّمة، قد سجّلت أمس، 189 حالة جديدة للجرب، في مدارس مكة المكرّمة؛ ليتجاوز بذلك عدد الحالات حتى الآن ألف حالة، منذ بدأ المرض بالظهور، والانتشار بين أوساط الطلاب والطالبات، في مدارس المنطقة.

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