توضيح من ” التعليم ” بشأن مكافآت الطلاب المصابين بالجرب

علي القحطاني (صدى):

أوضح متحدث وزارة التعليم ، مبارك العصيمي ، إن المكافآت التي وجه بها معالي الوزير الدكتور أحمد العيسى ، للطلاب المصابين بالجرب هي إعانات عينية لفئة معينة .

وقال ” العصيمي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ما وجه به معالي الوزير هو إعانات عينية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصه المصابين بالجرب في مكة المكرمة .