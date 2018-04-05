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توضيح من ” التعليم ” بشأن مكافآت الطلاب المصابين بالجرب

توضيح من ” التعليم ” بشأن مكافآت الطلاب المصابين بالجرب
علي القحطاني (صدى):

أوضح متحدث وزارة التعليم ، مبارك العصيمي ، إن المكافآت التي وجه بها معالي الوزير الدكتور أحمد العيسى ، للطلاب المصابين بالجرب هي إعانات عينية لفئة معينة .

وقال ” العصيمي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ما وجه به معالي الوزير هو إعانات عينية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصه المصابين بالجرب في مكة المكرمة .

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 4 ساعات

هذي لفتة طيبة

[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يشفيهم

[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يستر من انتشار ها المرض

[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يستر الجرب ينتشر في الدول الفقيرة وين وزارة الصحة؟؟

[ عدد التعليقات: 4176 ] نشر منذ 3 ساعات

الحمدلله بلدنا مو فقيره يااخ …😏 نص العرب عايشين على خيرنا الله يديم خيرنا وعزنا 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦

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