توضيح من ” التعليم ” بشأن مكافآت الطلاب المصابين بالجرب
أوضح متحدث وزارة التعليم ، مبارك العصيمي ، إن المكافآت التي وجه بها معالي الوزير الدكتور أحمد العيسى ، للطلاب المصابين بالجرب هي إعانات عينية لفئة معينة .
وقال ” العصيمي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ما وجه به معالي الوزير هو إعانات عينية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصه المصابين بالجرب في مكة المكرمة .
فيصل[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 4 ساعات
هذي لفتة طيبة
فهد[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يشفيهم
خلود[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يستر من انتشار ها المرض
عبدالرحمن علي[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يستر الجرب ينتشر في الدول الفقيرة وين وزارة الصحة؟؟
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4176 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمدلله بلدنا مو فقيره يااخ …😏 نص العرب عايشين على خيرنا الله يديم خيرنا وعزنا 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦