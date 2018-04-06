” ضاحي خلفان ” يصف قناة سلوى البحرية بالمشروع الوطني

عادل الحربي(صدى):

أوضح ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أن مشروع القناة السعودية البحرية، على الحدود المواجهة لقطر، هو مشروع وطني استراتيجي للمملكة.

وقال ” خلفان ” اليوم الجمعة، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” :

” مشروع القناة السعودية على الحدود المواجهة لقطر، مشروع وطني استراتيجي للملكة، يجب الا ينظر إليه إلا من هذه الزاوية ” .

يجدر الأشارة إلى أن هذا المشروع، سيقوم على شق قناة بحرية، على طول الحدود مع قطر، وسيكون من تنفيذ تحالف استثماري سعودي، يضم 9 شركات.

من الجدير بالذكر أيضًا، أن مشروع القناة سيكون على طول الحدود مع قطر، وسُتلغى جميع الحدود البرية وتكون سعودية خالصة، بحيث تكون داخل أراضي المملكة، على بعد نحو كيلو متر واحد، من خط الحدود الرسمى مع قطر؛ مما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر، هى منطقة عسكرية للحماية والرقابة.

اقرأ أيضًا: