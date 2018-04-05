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مشروع لقناة بحرية على طول الحدود السعودية القطرية يحيل الدوحة إلى جزيرة

مشروع لقناة بحرية على طول الحدود السعودية القطرية يحيل الدوحة إلى جزيرة
نايف السالم(صدى):

أفادت مصادر إعلامية ، بأن هناك مشروع سياحي متكامل ، يقوم على شق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر ، من تنفيذ تحالف استثماري سعودي يضم 9 شركات .

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع واكتماله خلال 12 شهرًا فقط ، بمجرد الحصول على الموافقة الرسمية عليه .

وتحددت خطة المشروع والتي تتمثل في شق قناة بحرية ، لتبدأ من سلوى إلى خور العديد ، حيث يكون امتداد الساحل الشرقي للمملكة بشكل كامل ، وغير منقطع ، وذلك على اعتبار أن الحدود مع الدوحة تبلغ 60 كم ، وهي الجزء البري الوحيد الذي يقطع هذا الامتداد ، وهو الأمر الذي يعيق التجارة البينية ، وخطط التطوير السياحي في المنطقة .

 


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