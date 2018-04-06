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بالفيديو.. فرح الهادي تكشف حقيقة تعرضها للإجهاض وتبرأ خلود

بالفيديو.. فرح الهادي تكشف حقيقة تعرضها للإجهاض وتبرأ خلود
نورة الشهري(صدى):

كشفت الفنانة فرح الهادي خلال حلولها ضيفة ببرنامج كشف حساب للإعلامية الكويتية مي العيدان برفقة زوجها الفنان عقيل الرئيسي ، عن السبب الحقيقي لتعرضها للإجهاض الفترة الماضية .

ونفت فرح بتصريحاتها ، أن تكون الدكتورة خلود هي المتسبب في إجهاضها كما أتهمتها مي العيدان ، حيث أكدت خلال الحلقة أنها كانت تعاني من مشاكل صحية .

وقالت فرح خلال اللقاء ” اللهم ما لا أعتراض .. الشئ ياللي صار وفقداني للجنين قضاء وقدر وحكمة من ربنا .. صحتي صدق كانت مو متهيئة للحمل ” .

وتابعت فرح ، ” أنا عندي أنيميا ونقص حديد وهذا كان ممكن يضر ويأثر على الجنين ” .

وقال عقيل ، ” حتى لو في أشياء فينا سلبية ففي اشياء وايد إيجابية ، ومن قبل الزواج ووايد أفلام يعملوها البعض لتشويه صورتنا ونحن ما نسأل ” .


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