المعلمون غاضبون بسبب الإجازات ويردون على ” العيسى ” : ” ورطت نفسك “

عادل الحربي(صدى):

أثارت تصريحات الدكتور أحمد عيسى وزير التعليم، بأن المعلمين لا يستحقون أجازة 3 أو 4 أشهر، موجة سخط كبيرة من قبلهم، معبرين عن مدى الصعوبة الشديد التي يواجههوها في الحياة بسبب قلة أيام إجازاتهم.

ودشَّن المعلمون وسم ” المعلمون لا يستحقون إجازة ” ، على موقع ” تويتر ” والذي أصبح الأكثر تداولاً في المملكة، مؤكدين أن الوزارة لم تعطهم نصف ما يستحقون.

وقال أحد المعلمين: ” حاولت جداً إني أبيع الضمير وأعامل الوزارة مثل ما تعاملني لكن كل ما شفت طالب قدامي وأني ممكن أكون مأثر بمستقبله أنسى كل شي آخر، عندي ما لا يقل عن ١١٠ طلاب ويومياً أدرسهم، وأطلع من البيت ٦.٤٥ وأرجع ١.٤٥ ، من التعب أنام واتغدى العصر ، لم تعطونا نص ما نستحق ” .

ونشر معلم صورة لطالب يقدم له الشكر عبر رسالة خطية، معلقاً عليها : ” عبارة أبنائي الطلاب شرف لي لا نريد منك ثناء أو شكر يا معالي الوزير ” .

كما أشار آخر إلى أن الوزير ورَّط نفسه بهذا التصريح، قائلاً : ” الوزير ورّط نفسه بهذا التصريح، لو طبق نظام الخدمة المدنية على المعلمين ( ٣٦) يوماً، فالنظام يترك للموظف حرية اختيارها في شهر من السنة ..ماذا لو قرر ٥٠٠٠ معلم فقط أن تكون إجازتهم في أبريل ؟! كيف سيكون وضع المدارس!؟ ” .

وقالت معلمة متهكمة : ” نعم لا استحق الإجازة لأني أقطع يومياً اكثر من ٢٥٠ كم إلى المدرسة وينقطع الاتصال والنت عني ولا أقدر أتواصل مع أهلي عشان أطمنهم إني وصلت للمدرسة بغض النظر إني اقطع طريق جبلي و ألغام شكراً وزير التعليم ” .

وأضافت أخرى : ” الضغط على المعلمين سيعود بالضرر على الطلاب وزارة التعليم اليس منكم رجل رشيد يوقف تصريحات هالوزير المستفزه وقول كلمة حق ” .

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