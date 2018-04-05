” العيسى ” : الإجازة 3 أو 4 أشهر للأداريين أكثر مما يستحقون

علي القحطاني (صدى):

أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على أهمية عودة الإداريين من غير الممارسين للتدريس والمحددة في 16 ذي القعدة، واصفًا أن عودتهم في هذه المرحلة مهمة جدًّا لتهيئة المدارس والاستعداد للعام الدراسي.

وجاء ذلك خلال حديث العيسى ظهر اليوم لوسائل الإعلام في مؤتمر صحافي عن المعرض والمنتدى الدولي للتعليم 2018.

وقال إن الإجازة الرسمية بحسب نظام الخدمة المدنية هي 36 لشاغلي الوظائف الإدارية، و45 يومًا لشاغلي الوظائف التعليمية فقط، أما الإجازة 3 أو 4 أشهر فهي أكثر مما يستحقون.

وأعرب الوزير العيسى استغرابه من انحياز وسائل الإعلام والإعلاميين ووقوفها إلى جانب تحفظ الإداريين على قرار عودتهم المبكرة، وطالبهم في المقابل بدعم قرارات الوزارة التي تهدف للمصلحة العامة.