تفاصيل جديدة عن الطفلة ضحية ” بئر نجران “

راشد آل شريه(صدى):

على خلفية سقوط طفلة في عامها الثاني ، داخل بئر ارتوازي يصل عمقه إلى 60 مترًا، في نجران، أوضحت الجهات المعنية أن الطفلة سورية الجنسية.

وأوضح والد الطفلة ويدعى حسين أحمد شيخ، أنه ذهب مع شقيقه برفقة ابنته ومجموعة من أشقائها وأبناء عمها إلى مزرعة بها البئر، في حي العريسة بمنطقة نجران.

وقال الأب : ” عندما فتح غطاء البئر لاحظ وجود ماء، مما يترتب في تنظيفه، فتم إبعاد ابنته ” لجين ” أكثر من مرة عن الفتحة، وفي فترة وجيزة وقعت في البئر الارتوازية، وحاول مع عمها مساعدتها مع مجموعة من المواطنين دون جدوى “.

وأشار إلى أنه تم إنزال حبل لتتمسك فيه، ولم تستطع، وبعد 20 دقيقة انقطع صوتها، وأبلغ الدفاع المدني، الذي حضر لإنقاذها، ولكنها فارقت الحياة وأخرجت جثة من البئر، بحسب عكاظ.

وأكد والد الطفلة المتوفاه أن ما حدث قضاء وقدر، سائلا الله أن يصبرهم على مصابهم.

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