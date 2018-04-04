وفاة طفلة إثر سقوطها في بئر عميق بنجران
تلقى الدفاع المدني بنجران ، بلاغًا بوقوع حادث سقوط طفلة من جنسية عربية في عامها الثاني ، داخل بئر ارتوازي يصل عمقه إلى 60 مترًا .
وأشار الدفاع المدني ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن الحادث وقع أثناء مرافقة الطفلة لوالدها خلال تنظيفه للبئر .
وباشرت فرق الدفاع المدني الحادث ، لتكتشف عبر كاميرا الأعماق أن الطفلة قد فارقت الحياة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45104 ] نشر منذ 1 ساعة
إنا لله وإنا إليه راجعون ,,
,, الله يشفع بها لاهلها ويخلف عليهم ويحسن عزاهم ,, آمين ,,
خلود[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله يرحمها
نهى[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 27 دقيقة
البقاء لله