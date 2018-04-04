وفاة طفلة إثر سقوطها في بئر عميق بنجران

راشد آل شريه(صدى):

تلقى الدفاع المدني بنجران ، بلاغًا بوقوع حادث سقوط طفلة من جنسية عربية في عامها الثاني ، داخل بئر ارتوازي يصل عمقه إلى 60 مترًا .

وأشار الدفاع المدني ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن الحادث وقع أثناء مرافقة الطفلة لوالدها خلال تنظيفه للبئر .

وباشرت فرق الدفاع المدني الحادث ، لتكتشف عبر كاميرا الأعماق أن الطفلة قد فارقت الحياة .