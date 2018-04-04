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وفاة طفلة إثر سقوطها في بئر عميق بنجران

وفاة طفلة إثر سقوطها في بئر عميق بنجران
راشد آل شريه(صدى):

تلقى الدفاع المدني بنجران ، بلاغًا بوقوع حادث سقوط طفلة من جنسية عربية في عامها الثاني ، داخل بئر ارتوازي يصل عمقه إلى 60 مترًا .

وأشار الدفاع المدني ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن الحادث وقع أثناء مرافقة الطفلة لوالدها خلال تنظيفه للبئر .

وباشرت فرق الدفاع المدني الحادث ، لتكتشف عبر كاميرا الأعماق أن الطفلة قد فارقت الحياة .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 45104 ] نشر منذ 1 ساعة

إنا لله وإنا إليه راجعون ,,

,, الله يشفع بها لاهلها ويخلف عليهم ويحسن عزاهم ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 29 دقيقة

الله يرحمها

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 27 دقيقة

البقاء لله

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