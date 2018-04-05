” بلاك بانثر ” .. أول فيلم يعرض بصالات السينما بالمملكة

نورة الشهري(صدى):

قامت شركة ” AMC ” الأمريكية، باختيار فيلم ” بلاك بانثر ” ؛ ليكون أول فيلم يُعرض بصالات السينما في المملكة.

يجدر الإشارة إلى أن فيلم ” النمر الأسود ” ، هو فيلم أمريكي، أُنتج في فبراير من العام الجاري، وهو من بطولة ” تشادويك بوسمان، ومايكل بكاري، ولوبيتا نيونقو، وداناي غورورا، ومارتن فريمان ” .

وفي ذات السياق أيضًا، قال آدم أرون، الرئيس التنفيذي لـ ” AMC ” ، أن صالة السينما سيكون موقعها في مركز الملك عبد الله المالي، وستضم حوالي 500 مقعد مصنوعة من الجلد.

وأشار ” أرون ” ، إلى أنه من من المرجّح، أن تُكلف تذكرة دخول السينما 60 ريالًا، ما يعادل 16 دولارًا، شامل الضرائب.

يُذكر أن وزارة الثقافة والإعلام، قد قدمت أول رخصة؛ لتشغيل دور العرض السينمائي، في المملكة لشركة AMC الأمريكية، وستفتتح أول دار في الثامن عشر من أبريل الجاري.

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