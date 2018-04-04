شركة أمريكية تحصل على أول رخصة في تشغيل دور السينما بالمملكة

نايف السالم(صدى):

أعلنت مصادر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، سيمنح أول رخصة في تشغيل دور السينما بالمملكة لشركة أمريكية رائدة بهذا المجال.

وأكدت المصادر أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع ستمنح الرخصة لشركة السينما الأمريكية الرائدة في تشغيل السينما AMC، اليوم الأربعاء، أثناء زيارة سمو ولي العهد لمحظة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة.

يُذكر أن شركة AMC، تمتلك أكبر سوق لتشغيل السينما في الولايات المتحدة، وتُعد أكبر سلسلة لدور السينما في العالم، حيث تشغل أكثر من 2200 شاشة، في 244 دار سينما في أوروبا وحدها، وأكثر من 8200 شاشة في 661 دار سينما في أمريكا.