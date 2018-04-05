في حراسة شرطة الاحتلال.. 310 مستوطنين يقتحمون ” الأقصى “

القدس المحتلة(صدى):

قام مستوطنون، صباح اليوم الخميس، بإقتحام المسجد الأقصي المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

وذكر شهود عيان، أن 310 مستوطنين، اقتحموا الأقصى، وسط محاولات منهم؛ لأداء طقوسهم التمويلية، والانبطاح على الأرض.

وعلى صعيد آخر، وفي حي ” بيت حنينا ” ، شمال القدس أيضًا، خط مستوطنون من منظمة ” تدفيع الثمن ” المتطرفة، شعارات عنصرية باللغة العبرية على عدة مركبات، وأعطبوا إطارات مركبات أخرى.

يجدر الإشارة إلى أن ” تدفيع الثمن ” ، اعتادت على قيامها بالتعدي، على المواطنين وممتلكاتهم، ومقدساتهم الإسلامية، والمسيحية بالقدس، وخارجها دون ملاحقة.