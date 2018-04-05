المملكة تدعو مجلس الأمن لإدانة الاعتداء على ناقلة النفط في المياه الدولية

علي القحطاني (صدى):

وجه وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن تدعو إلى إدانة الاعتداء الحوثي الإيراني على ناقلة نفط سعودية، أمس الأربعاء، في المياه الدولية غرب ميناء الحديدة ،ومحاسبة ميليشيات الحوثي على جرائمهم التي لاحصر لها ضد القانون الدولي.

كما دعت المملكة إلى اتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان التنفيذ السريع والشامل لقراري مجلس الأمن 2216 و2231، لمنع تصعيد هجمات الحوثيين التي زادت من التوترات الإقليمية ومخاطر المواجهة الإقليمية الأوسع.

وأكدت المملكة على أهمية وضع ميناء الحديدة تحت إشراف دولي، لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين في انتهاك للحظر المفروض على الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومنع استخدام ميناء الحديدة كمنصة إطلاق للهجمات الإرهابية لتهديد طرق التجارة البحرية الدولية.