واشنطن: إيران والحوثي يهددان الملاحة العالمية بشكل علني

واشنطن(صدى):

استنكرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، هجوم مليشيا الحوثي الإيرانية على ناقلة النفط السعودية بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتهم.

وأعرب البيت الأبيض عن قلقه من محاولة الحوثيين تصعيد الحرب في اليمن عبر استهداف ناقلة النفط السعودية، مؤكدًا أن المليشيا الإرهابية تهدد الملاحة العالمية بشكل علني.

كما اتهم النظام الإيراني بمحاولة إطالة الحرب في اليمن عبر دعم مليشيا الحوثي الإرهابية وحثها على استهداف المملكة عبر صواريخها البالستية أيضًا.

وكانت مليشيا الحوثي الإيرانية استهدفت ناقلة نفط سعودية، ظهر أمس الثلاثاء، بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الحوثيين، والذي أسفر عن تعرض الناقلة لإصابة طفيفة غير مؤثرة، حيث استكملت خطها الملاحي والإبحار شمالًا.

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