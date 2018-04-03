المالكي: هجوم حوثي إيراني يستهدف ناقلة نفط سعودية بالبحر الأحمر

فهمي محمد(صدى):

صرّح المتحدث الرسمي بإسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي أنه في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم تعرضت إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم حوثي إيراني بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من إيران، وبفضل من الله بائت محاولة الهجوم بالفشل بعد تدخل إحدى سفن القوات البحرية للتحالف وتنفيذ عملية التدخل السريع، وقد نتج عن ذلك الهجوم تعرض الناقلة لإصابة طفيفة غير مؤثرة واستكملت خطها الملاحي والابحار شمالاً ترافقها إحدى سفن التحالف البحرية .

وشدد العقيد المالكي على أن هذا الهجوم الإرهابي يشكل تهديداً خطيراً لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الاحمر ما قد يتسبب أيضاً بأضرار بيئية واقتصادية، وان استمرار هذه المحاولات يبرز خطر هذه الميليشيات ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي، ويؤكد استمرار استخدام ميناء الحديدة كنقطة انطلاق للعمليات الارهابية وكذلك تهريب الصواريخ والأسلحة، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في إتخاذ وتطبيق الاجراءات والوسائل كافة لحفظ الامن والاستقرار واستمرار حرية الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الاحمر، وان هذا يأتي ضمن الالتزام بدورها الجوهري في جعل اليمن آمناً مستقراً ، واسهامها في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وكذلك الاقتصاد العالمي ، وأكد مرة أخرى أهمية وضع ميناء الحديدة تحت الرقابة الدولية ومنع استخدامه كقاعدة عسكرية لانطلاق الهجمات ضد خطوط الملاحة .