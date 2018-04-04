مستشفى النساء والولادة والأطفال بعرعر يقدم خدماته لأكثر من 45 ألف مراجع

أحمد الخبراني(صدى):

قالت الصحة في الحدود الشمالية بان أعداد المستفيدين من الخدمات الصحية المقدمة من مستشفى النساء والولادة والاطفال بعرعر بلغ اكثر من ٤٥ ألف مراجع ومراجعه حيث بلغ عدد مراجعي طوارئ النساء والولادة ٣٠٧٣٦ بينما مراجعي طوارئ الاطفال ٦٣٦٦ .

وأضافت أن مراجعي العيادات الخارجية بلغ ٩٦٠٠ مراجع خلال نفس الفترة وأن اعداد المستفيدين من خدمات التأهيل الطبي ١٣٥١ في حين بلغ عدد مراجعي الأشعة بالمستشفى ٦٠٧٣ مراجع.

الجدير بالذكر أن صحة الحدود الشمالية يوجد فيها 12 مركز طبي متخصص (مركز للقلب ، 5 للسكري ، 3 للكلى ، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة وكذلك المناظير والأورام وغيرها ، كما يوجد فيها 48 مركز رعاية صحية أولية وقد بلغ عدد المراجعين للمستشفيات 1574068 مراجع كما بلغ عدد المراجعين للمراكز الصحية 904580 مراجع فيما أجريت في مستشفياتها 18769 عملية جراحية خلال العام 2017م .

من جانب آخر أعلنت الصحة عن زيادة عدد مراكز القلب بنسبة 46 % خلال العام 2017 م ليصبح إجمالي عددها 19 مركز للقلب بدلاً من 13 مركز ، وأبانت أنه بحمد الله فقد أسهم ذلك في خفض عدد حالات التحويل إلى مراكز القلب المتخصصة في المدن الكبرى وساهم أيضاً في تخفيف تكاليف الإنتقال والسفر للمستفيدين من خدمات هذه المراكز ، جاء ذلك في تقرير حديث أصدرته الصحة عن إنجازاتها لعام 2017 م موضحةً أن هذا الإنجاز تحقق من خلال إنشاء البنى التحتية المناسبة وتجهيز مراكز القلب وإستقطاب الأطباء المميزين والأطباء الزائرين في هذه المراكز .

كما أعلنت الصحة في نفس التقرير عن إضافة 89 عيادة أسنان جديدة خلال العام 2017 ليصبح إجمالي عدد عيادات الأسنان 3081 عيادة بدلاً من 2992 عيادة ، مشيرةً إلى أن ذلك ساهم بفضل الله في تحسين جودة الخدمة الصحية وتسهيل إمكانية الوصول لخدمات طب الأسنان من خلال توفير عيادات أسنان إضافية بالمراكز الصحية والمستشفيات .