عقب ساعات من استهداف ناقلة النفط.. التحالف العربي ينتقم

فهمي محمد(صدى):

نجحت طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في تدمير مخزن سلاح تابعاً لميليشيا الحوثي الإرهابية في معسكر الدفاع الساحلي، على جبهة الساحل الغربي، شمال ميناء الحديدة.

يأتي هذا الهجوم عقب ساعات من تنفيذ مليشيا الحوثي الإرهابية عملية إرهابية استهدفت ناقلة نفط تابعة للمملكة في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

وفي سياق متصل، قصفت طائرات التحالف العربي أهدافاً مماثلة في المطار العسكري للمحافظة.

وكانت قوات التحالف قد أعلنت، أمس الثلاثاء، إحباط هجوماً للحوثيين على ناقلة نفط سعودية، معتبراً إياه تهديداً خطيراً للملاحة بمضيق باب المندب والبحر الحمر، وللأمن الإقليمي والدولي.

وفي سياق آخر، كان قد قتل القيادي الحوثي عبدالفتاح هاشم السادة في معارك على مشارف مدينة حيس على الساحل الغربي، في معارك مع قوات الجيش الوطني، وتم أسر مشرف حوثي في جبهة كرش، شمال لحج.

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