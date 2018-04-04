عقب ساعات من استهداف ناقلة النفط.. التحالف العربي ينتقم
نجحت طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في تدمير مخزن سلاح تابعاً لميليشيا الحوثي الإرهابية في معسكر الدفاع الساحلي، على جبهة الساحل الغربي، شمال ميناء الحديدة.
يأتي هذا الهجوم عقب ساعات من تنفيذ مليشيا الحوثي الإرهابية عملية إرهابية استهدفت ناقلة نفط تابعة للمملكة في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.
وفي سياق متصل، قصفت طائرات التحالف العربي أهدافاً مماثلة في المطار العسكري للمحافظة.
وكانت قوات التحالف قد أعلنت، أمس الثلاثاء، إحباط هجوماً للحوثيين على ناقلة نفط سعودية، معتبراً إياه تهديداً خطيراً للملاحة بمضيق باب المندب والبحر الحمر، وللأمن الإقليمي والدولي.
وفي سياق آخر، كان قد قتل القيادي الحوثي عبدالفتاح هاشم السادة في معارك على مشارف مدينة حيس على الساحل الغربي، في معارك مع قوات الجيش الوطني، وتم أسر مشرف حوثي في جبهة كرش، شمال لحج.
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🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 1 ساعة
عليكم بسياسة الأرض المحروقة
لا تبقي من ذولي العلوج ولا تذر
اللهم ع بالروافض الحوثيين الكلاب
ومن شايعهم لعنه الله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45076 ] نشر منذ 1 ساعة
دكوا معاقلهم واهدموا بيوتهم فوق ساكنيها ، نجزوهم وخلصوا انفسكم والعالم من اذاهم ,