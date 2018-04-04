” الفالح ” يكشف تأثير استهداف ناقلة النفط على النشاط الاقتصادي

نايف السالم(صدى):

أكد خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، أن الهجوم الإرهابي الحوثي الذي تعرَّضت له ناقلة نفط سعودية بالبحر الأحمر، لن يؤثر على النشاط الاقتصادي، أو تعطل إمدادات النفط.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ما تعرضت له ناقلة النفط السعودية غرب ميناء الحديدة من اعتداء إرهابي حوثي، ما هي إلا محاولة يائسة للتأثير على أمن الملاحة الدولية، باءت بالفشل ولن تؤثر على النشاط الاقتصادي أو تعطل إمدادات النفط، وكلنا ثقة بالله ثم بيقظة تحالف دعم الشرعية في اليمن في التصدي لمحاولاتهم الإرهابية ” .

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