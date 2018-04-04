بالصور.. كيم كارادشيان في إطلالة ساحرة بالمكياج الأزرق

نورة الشهري (صدى):

في مكياج مبهر، وإطلالة ساحرة ظهرت كيم كارداشيان بطلة تليفزيون الواقع الأمريكية باللون الأزرق خلال حدث إطلاق مجموعتها الجديدة لمكياج السهرات KKWxMario بمشاركة فنان المكياج ماريو ديديفانوفيتش، بمكياج مبهر زينه اللون الأزرق الجريء.

واعتمدت كيم كارداشيان في إطلالتها على ظلال الجفون لتحديد عينيها بطريقة “عيون القطة” المسحوبة بنفس لون الظلال التي فردتها على جفنيها العلويين، حيث أكملت الإطلالة بألوانها الطبيعية الدافئة.

مجموعة كيم كارداشيان تتضمن مجموعة من الألوان التي تتراوح بين درجات البني والبرونزي والنيود، لكن أهمهم على الإطلاق هو الأزرق.

استلهمي مكياج سهرتك الربيعية المقبلة من إطلالة كيم كارداشيان Kim Kardashian الأخيرة.