استمرار فعاليات مسابقة جائزة القوات المسلحة في حفظ القرآن الكريم

سعيد العجل(صدى):

تتواصل فعاليات مسابقة جائزة القوات المسلحة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين ليومها الثالث على التوالي وقد شهدت المسابقة اقبالا كبيرا من الزوار .

وقد التقى معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكيمساء أمس الاثنين 16/7/1439 بالمتسابقين والقى محاضرة عن فضل القرآن الكريم وثمراته في الدنيا والآخرة .

كما زار الجائزة عدد من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية ومن طلبة كلية الملك خالد العسكرية ووفد من الجيش الأردني يتقدمهم مفتي القوات المسلحة الاردنية العميد الدكتور ماجد سالم الدراوشة وقد أبدوا اعجابهم بالمسابقة وفعاليتها المصاحبة وما وصلت إليه من تطور ومنافسة قوية.