طبيب: الجرب ليس من الأمراض الخطيرة

نايف السالم(صدى):

بعدما أعلنت صحة مكة أنتشار الجرب الجلدي بعدة مدارس، أكد استشاري الجلدية الدكتور خالد علي عيسى، أن الجرب ليس من الامراض الخطيرة، لكنه سريع الانتشار.

وأوضح عيسى أن الجرب لايشكل خطرا على الكبد أو القلب، أو غيرهما، مشيرا إلى أن مكافحته تحتاج إلى تضافر الجهود بين جميع الجهات، وفقا للمدينة.

وكان أولياء الأمور بمكة المكرمة قد حملوا إدارة التعليم مسؤولية ظهور المرض في عدة مدارس بحي المسفلة وكدي والنكاسة، مطالبين بضرورة الكشف الدوري شهريا على جميع المدارس والتأكد من تحقيق الإصحاح البيئي بالمدارس.

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