صحة مكة: ارتفاع عدد حالات الاشتباه في الإصابة بالجرب

نايف السالم(صدى):

طمأنت الشؤون الصحية بمكة المكرمة، جميع مناطق المملكة بأن مرض الجرب لم ينتقل إلى أحياء جديدة في العاصمة المقدسة، لافتة إلى أن عدد حالات الاشتباه بلغ حتى الآن 264 حالة.

وأوضحت أن حالات الاشتباه لم تتجاوز المدارس والمواقع السكنية في 3 أحياء يقطنها عدد من الجاليات، مبينة أنها خصصت 12 فريقاً صحياً ميدانياً لتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

ونصحت صحة مكة المخالطين للمصابين بمرض الجرب بأخذ العلاج الوقائي في حال التلامس والاحتكاك بشخص مريض بغض النظر عن وجود أمراض، وتجنب الأماكن المزدحمة وعدم استخدام ملابس الغير، والتأكد من نظافة أغطية الأسرَّة والسجاد.

ونوهت إلى أهمية الاهتمام بالنظافة الشخصية والنظافة العامة في السكن ومكان العمل والدراسة، والاهتمام كذلك بتهوية وتشميس المنزل بفتح النوافذ من وقت إلى آخر.