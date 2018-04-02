  • الإثنين 2

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو والصور.. ” بللحمر وبللسمر ” تتوشح بالأبيض عقب تساقط البرد

بالفيديو والصور.. ” بللحمر وبللسمر ” تتوشح بالأبيض عقب تساقط البرد

بالفيديو والصور.. ” بللحمر وبللسمر ” تتوشح بالأبيض عقب تساقط البرد
أبها(صدى):

شهد مركز تهامة بللسمر وبللحمر التابع لمحافظة محايل عسير وعدد من القرى التابعة له، تساقط كميات كبيرة من البرد اليوم الاثنين سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أجزاء كبيرة، وقد تغطت بزخات البرد في الوقت الذي شهدت فيه عدة مناطق أخرى أمطارا غزيرة متفرقة ما بين متوسطة وغزيرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، قد أصدرت تنبيهاً متقدماً في وقت سابق من اليوم بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على محافظات منطقة عسير.


الوسوم:, , , , , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 15582 ] نشر منذ 48 دقيقة

ماشاء الله

[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 22 دقيقة

يالطيييييييييييييييييييييييييييييييف ،،ماشاء الله.
اللهم أسق عبادك وأنشر رحمتك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *