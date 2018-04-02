بالفيديو والصور.. ” بللحمر وبللسمر ” تتوشح بالأبيض عقب تساقط البرد

أبها(صدى):

شهد مركز تهامة بللسمر وبللحمر التابع لمحافظة محايل عسير وعدد من القرى التابعة له، تساقط كميات كبيرة من البرد اليوم الاثنين سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أجزاء كبيرة، وقد تغطت بزخات البرد في الوقت الذي شهدت فيه عدة مناطق أخرى أمطارا غزيرة متفرقة ما بين متوسطة وغزيرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، قد أصدرت تنبيهاً متقدماً في وقت سابق من اليوم بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على محافظات منطقة عسير.

#عاجل_الآن من الزميل والصديق النشط سعيد مشهور شكرًا حبيبنا سعيد على التغطية الجميلة من على ضفاف جبال بلحمر وبلسمر التي تبعد عن ابها ٧٠ كم تساقط كثيف للبرد 💚🇸🇦💚 pic.twitter.com/l92X5s9EnR — عوض سعد القحطاني🇸🇦 (@awadtv) ٢ أبريل، ٢٠١٨

🔴 بردية هائلة في بللسمر بعسير الآن . pic.twitter.com/hYqsghxzeH — علوم الامطار (@UloomAlmtar) ٢ أبريل، ٢٠١٨