اختطاف لواء متقاعد من قبل الحوثي لمهاجمته الزعيم

فهمي محمد(صدى):

أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، على اختطاف اللواء المتقاعد أحمد قرحش؛ نظراً لانتقاده لزعيم الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.

واقتادت المليشيا الإرهابية، اللواء المتقاعد ونقلته إلى جهة مجهولة، بناء على أوامر القيادي عبد الكريم الحوثي، عم زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.

يذكر أن ” قرحش ” هو أحد رموز ثورة 26 سبتمبر التي قضت على حكم الإمامة، وقد هاجم في مقال له زعيم الحوثيين، مشيراً فيه إلى أنه يسير على خطى الهادي يحيى بن الحسين، الذي حكم اليمن قبل عشرة قرون، وأنه لا يجيد إلى التدمير والقتل.