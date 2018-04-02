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تدهور صحة مساعد نجاد المعتقل ونقله إلى المستشفى لإضرابه عن الطعام

تدهور صحة مساعد نجاد المعتقل ونقله إلى المستشفى لإضرابه عن الطعام
طهران(صدى):

قامت السلطات الإيرانية، بنقل حميد بقائي مساعد الرئيس الإيراني السابق للشؤون التنفيذية محمود أحمدي نجاد، من سجن ايفين شمال العاصمة طهران إلى أحد المستشفيات، لتدهور حالته الصحية بشكل سريع.

كان بقائي قد أعلن إضرابه عن الطعام منذُ 13 مارس الماضي، بعد الحكم عليه بالسجن 15 عامًا نتيجة إدانته باختلاس الأموال وقضايا فساد إداري.

ويواصل حميد بقائي إضرابه عن الطعام ولن يتراجع حتى تحقيق مطالبه العادلة وإلغاء قرار المحكمة الجائر ضده.

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