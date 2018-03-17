اعتقال كبير مساعدي الرئيس الإيراني السابق نجاد

طهران(صدى):

أعلن المدعي العام في طهران، عباس جعفري دولت آبادي، اليوم السبت، اعتقال إسفنديار رحيم مشائي، كبير مساعدي وصهر الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد.

وجرى اعتقال رحيم مشائي مساء اليوم السبت، وتم نقله إلى السجن بعدما صدرت أوامر اعتقاله من قبل المدعي العام في طهران على خلفية قيامه بإهانة السلطة القضائية وإحراق الحكم الصادر بحق أحد المدانين، في إشارة إلى حميد بقائي مساعد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وقال مشائي كما أظهر مقطع فيديو نشرته مواقع إخبارية تابعة لنجاد، ” إن الملكة البريطانية هي التي أصدرت الحكم ” .