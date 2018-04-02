بالصور.. أغرب عادات الزواج بالعالم أبرزها الامتناع عن دخول الحمام 3 أيام

متابعات(صدى):

تتعدد الحضارات والثقافات في مختلف بلاد العالم، وتهتم كل دولة بجعل ليلة الزفاف ليلة لاتنسى وغير تقليدية، كل حسب عاداته وتقاليده، وترتبط ليلة الزفاف بعادات غريبة للغاية ببعض البلدان يكاد عقلك لايصدقها.

ففي إندونسيا يلزم العريس بدفع رسوم حكومية للزواج ، لكنها ليست رسوما مالية، بل ” ذيول فئران ” ،وفرضت تلك الرسوم الغريبة في سبيل القضاء على الفئران التي أصبحت خطر يهدد محاصيل الأرز.

والزوج في كينيا بعد مرور شهر على الزواج يرتدي الزي النسائي ليشعر ويقدر معاناة المرأة، وأهمية دورها في حياته.

وفي بعض أجزاء بالهند تنتقي الفتيات الراغبات في الزواج رجلا تراه مناسبا لها وتوسعه ضربا على رأسه وظهره بواسطة العصى، والرجل الأكثر تحملا هو الذي يستحق الارتباط بها.

وهناك قبيلة هندية تجبر فيها العروس على الزحف على يديها وركبتيها حتى تصل إلى العريس ويبارك العريس عروسته بوضع قدمه على رأسها.

وفي ” بورنيو ” الشمالية ثالث أكبر جزيرة في العالم، يمنع العروسان من دخول الحمام لمدة 3 أيام بعد الزفاف معتقدين أن هذذا التقليد هو سر نجاح الزواج.

وهناك العديد والمزيد من العادات الغريبة التي يتمسك بها البعض حتى وقتنا هذا ،تذهل من يسمع عنها.