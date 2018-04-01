” السوق المالية ” توضح فوائد إدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة

علي القحطاني(صدى):

أوضحت هيئة السوق المالية ، الخطوات التي مرت بها أدوات الدين الصادرة عن المملكة ، حتى وصلت إلى إدراجها في السوق المالية ، حيث كانت أولى هذه الخطوات هي تسجيل أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة في شركة السوق المالية ” تداول ” خلال النصف الأول من عام 2017 الماضي .

وتابعت بقية الخطوات عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، قائلة ” ثانيًا الموافقة على الإدراج من قبل هيئة السوق المالية ، ثالثًا تحديد موعد الإدراج وبدء التداول ، وأخيرًا يتم إدراج وتداول أدوات الدين في سوق أدوات الدين .

وأوضحت السوق المالية ، الفوائد التي تعود من إدراج أدوات الدين في السوق المالية السعودية ، والتي تتمثل في تحقيق عمق أكبر للسوق المالية السعودية ، وتعزيز دور السوق المالية في تسهيل التمويل ، بالإضافة إلى زيادة جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب ، وتحفيز سبل الاستثمار للمستثمرين .

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