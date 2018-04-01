” السوق المالية ” توافق على إدرج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة

علي القحطاني(صدى):

وافق مجلس هيئة السوق المالية، اليوم الأحد، على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة بقيمة إجمالية تبلغ (204,385,000,000) ريال التالية تفاصيلها:

أدوات الدين ذات العائد المتغير:

1- الإصدار رقم 1001-5 بقيمة إجمالية تبلغ 650,000,000 ريـال.

2- الإصدار رقم 1001-7 بقيمة إجمالية تبلغ 450,000,000 ريـال.

3- الإصدار رقم 1001-10 بقيمة إجمالية تبلغ 11,700,000,000 ريـال.

4- الإصدار رقم 1002-10 بقيمة إجمالية تبلغ 15,250,000,000 ريـال

5- الإصدار رقم 1003-10 بقيمة إجمالية تبلغ 14,500,000,000 ريـال.

6- الإصدار رقم 1004-7 بقيمة إجمالية تبلغ 500,000,000 ريـال.

7- الإصدار رقم 1004-10 بقيمة إجمالية تبلغ 12,560,000,000 ريـال.

8- الإصدار رقم 1005-7 بقيمة إجمالية تبلغ 500,000,000 ريـال.

9- الإصدار رقم 1005-10 بقيمة إجمالية تبلغ 3,700,000,000 ريـال.

10- الإصدار رقم 1006-7 بقيمة إجمالية تبلغ 500,000,000 ريـال.

11- الإصدار رقم 1006-10 بقيمة إجمالية تبلغ 3,600,000,000 ريـال.

12- الإصدار رقم 1007-10 بقيمة إجمالية تبلغ 1,300,000,000 ريـال.

13- الإصدار رقم 1008-10 بقيمة إجمالية تبلغ 3,000,000,000 ريـال.

أدوات الدين ذات العائد الثابت:

1- الإصدار رقم 1001-5 بقيمة إجمالية تبلغ 12,900,000,000 ريال.

2- الإصدار رقم 1001-7 بقيمة إجمالية تبلغ 5,350,000,000 ريال.

3- الإصدار رقم 1001-10 بقيمة إجمالية تبلغ 1,750,000,000 ريال.

4- الإصدار رقم 1002-5 بقيمة إجمالية تبلغ 11,600,000,000 ريال.

5- الإصدار رقم 1002-7 بقيمة إجمالية تبلغ 2,900,000,000 ريال.

6- الإصدار رقم 1002-10 بقيمة إجمالية تبلغ 1,000,000,000 ريال.

7- الإصدار رقم 1003-5 بقيمة إجمالية تبلغ 9,800,000,000 ريال.

8- الإصدار رقم 1003-7 بقيمة إجمالية تبلغ 5,200,000,000 ريال.

9- الإصدار رقم 1003-10 بقيمة إجمالية تبلغ 1,000,000,000 ريال.

10- الإصدار رقم 1004-5 بقيمة إجمالية تبلغ 5,510,000,000 ريال.

11- الإصدار رقم 1004-7 بقيمة إجمالية تبلغ 5,490,000,000 ريال.

12- الإصدار رقم 1004-10 بقيمة إجمالية تبلغ 4,000,000,000 ريال.

13- الإصدار رقم 1005-5 بقيمة إجمالية تبلغ 2,500,000,000 ريال.

14- الإصدار رقم 1005-7 بقيمة إجمالية تبلغ 2,500,000,000 ريال.

15- الإصدار رقم 1005-10 بقيمة إجمالية تبلغ 3,000,000,000 ريال.

16- الإصدار رقم 1006-5 بقيمة إجمالية تبلغ 1,050,000,000 ريال.

17- الإصدار رقم 1006-7 بقيمة إجمالية تبلغ 1,650,000,000 ريال.

18- الإصدار رقم 1006-10 بقيمة إجمالية تبلغ 500,000,000 ريال.

19- الإصدار رقم 1008-5 بقيمة إجمالية تبلغ 10,000,000 ريال.

20- الإصدار رقم 1008-7 بقيمة إجمالية تبلغ 10,000,000 ريال.

الصكوك الحكومية السعودية:

1- الإصدار رقم 2017-7-5 بقيمة إجمالية تبلغ 12,000,000,000 ريـال.

2- الإصدار رقم 2017-7-7 بقيمة إجمالية تبلغ 2,900,000,000 ريـال.

3- الإصدار رقم 2017-7-10 بقيمة إجمالية تبلغ 2,100,000,000 ريـال.

4- الإصدار رقم 2017-8-5 بقيمة إجمالية تبلغ 2,075,000,000 ريـال.

5- الإصدار رقم 2017-8-7 بقيمة إجمالية تبلغ 7,725,000,000 ريـال.

6- الإصدار رقم 2017-8-10 بقيمة إجمالية تبلغ 3,200,000,000 ريـال.

7- الإصدار رقم 2017-9-5 بقيمة إجمالية تبلغ 2,450,000,000 ريـال.

8- الإصدار رقم 2017-9-7 بقيمة إجمالية تبلغ 3,850,000,000 ريـال.

9- الإصدار رقم 2017-9-10 بقيمة إجمالية تبلغ 700,000,000 ريـال.

10- الإصدار رقم 2017-10-5 بقيمة إجمالية تبلغ 7,600,000,000 ريـال.

11- الإصدار رقم 2017-10-7 بقيمة إجمالية تبلغ 6,680,000,000 ريـال.

12- الإصدار رقم 2017-10-10 بقيمة إجمالية تبلغ 7,175,000,000 ريـال.