” السوق المالية ” توافق على إدرج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة
وافق مجلس هيئة السوق المالية، اليوم الأحد، على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة بقيمة إجمالية تبلغ (204,385,000,000) ريال التالية تفاصيلها:
أدوات الدين ذات العائد المتغير:
1- الإصدار رقم 1001-5 بقيمة إجمالية تبلغ 650,000,000 ريـال.
2- الإصدار رقم 1001-7 بقيمة إجمالية تبلغ 450,000,000 ريـال.
3- الإصدار رقم 1001-10 بقيمة إجمالية تبلغ 11,700,000,000 ريـال.
4- الإصدار رقم 1002-10 بقيمة إجمالية تبلغ 15,250,000,000 ريـال
5- الإصدار رقم 1003-10 بقيمة إجمالية تبلغ 14,500,000,000 ريـال.
6- الإصدار رقم 1004-7 بقيمة إجمالية تبلغ 500,000,000 ريـال.
7- الإصدار رقم 1004-10 بقيمة إجمالية تبلغ 12,560,000,000 ريـال.
8- الإصدار رقم 1005-7 بقيمة إجمالية تبلغ 500,000,000 ريـال.
9- الإصدار رقم 1005-10 بقيمة إجمالية تبلغ 3,700,000,000 ريـال.
10- الإصدار رقم 1006-7 بقيمة إجمالية تبلغ 500,000,000 ريـال.
11- الإصدار رقم 1006-10 بقيمة إجمالية تبلغ 3,600,000,000 ريـال.
12- الإصدار رقم 1007-10 بقيمة إجمالية تبلغ 1,300,000,000 ريـال.
13- الإصدار رقم 1008-10 بقيمة إجمالية تبلغ 3,000,000,000 ريـال.
أدوات الدين ذات العائد الثابت:
1- الإصدار رقم 1001-5 بقيمة إجمالية تبلغ 12,900,000,000 ريال.
2- الإصدار رقم 1001-7 بقيمة إجمالية تبلغ 5,350,000,000 ريال.
3- الإصدار رقم 1001-10 بقيمة إجمالية تبلغ 1,750,000,000 ريال.
4- الإصدار رقم 1002-5 بقيمة إجمالية تبلغ 11,600,000,000 ريال.
5- الإصدار رقم 1002-7 بقيمة إجمالية تبلغ 2,900,000,000 ريال.
6- الإصدار رقم 1002-10 بقيمة إجمالية تبلغ 1,000,000,000 ريال.
7- الإصدار رقم 1003-5 بقيمة إجمالية تبلغ 9,800,000,000 ريال.
8- الإصدار رقم 1003-7 بقيمة إجمالية تبلغ 5,200,000,000 ريال.
9- الإصدار رقم 1003-10 بقيمة إجمالية تبلغ 1,000,000,000 ريال.
10- الإصدار رقم 1004-5 بقيمة إجمالية تبلغ 5,510,000,000 ريال.
11- الإصدار رقم 1004-7 بقيمة إجمالية تبلغ 5,490,000,000 ريال.
12- الإصدار رقم 1004-10 بقيمة إجمالية تبلغ 4,000,000,000 ريال.
13- الإصدار رقم 1005-5 بقيمة إجمالية تبلغ 2,500,000,000 ريال.
14- الإصدار رقم 1005-7 بقيمة إجمالية تبلغ 2,500,000,000 ريال.
15- الإصدار رقم 1005-10 بقيمة إجمالية تبلغ 3,000,000,000 ريال.
16- الإصدار رقم 1006-5 بقيمة إجمالية تبلغ 1,050,000,000 ريال.
17- الإصدار رقم 1006-7 بقيمة إجمالية تبلغ 1,650,000,000 ريال.
18- الإصدار رقم 1006-10 بقيمة إجمالية تبلغ 500,000,000 ريال.
19- الإصدار رقم 1008-5 بقيمة إجمالية تبلغ 10,000,000 ريال.
20- الإصدار رقم 1008-7 بقيمة إجمالية تبلغ 10,000,000 ريال.
الصكوك الحكومية السعودية:
1- الإصدار رقم 2017-7-5 بقيمة إجمالية تبلغ 12,000,000,000 ريـال.
2- الإصدار رقم 2017-7-7 بقيمة إجمالية تبلغ 2,900,000,000 ريـال.
3- الإصدار رقم 2017-7-10 بقيمة إجمالية تبلغ 2,100,000,000 ريـال.
4- الإصدار رقم 2017-8-5 بقيمة إجمالية تبلغ 2,075,000,000 ريـال.
5- الإصدار رقم 2017-8-7 بقيمة إجمالية تبلغ 7,725,000,000 ريـال.
6- الإصدار رقم 2017-8-10 بقيمة إجمالية تبلغ 3,200,000,000 ريـال.
7- الإصدار رقم 2017-9-5 بقيمة إجمالية تبلغ 2,450,000,000 ريـال.
8- الإصدار رقم 2017-9-7 بقيمة إجمالية تبلغ 3,850,000,000 ريـال.
9- الإصدار رقم 2017-9-10 بقيمة إجمالية تبلغ 700,000,000 ريـال.
10- الإصدار رقم 2017-10-5 بقيمة إجمالية تبلغ 7,600,000,000 ريـال.
11- الإصدار رقم 2017-10-7 بقيمة إجمالية تبلغ 6,680,000,000 ريـال.
12- الإصدار رقم 2017-10-10 بقيمة إجمالية تبلغ 7,175,000,000 ريـال.
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