بالفيديو.. مي العيدان تقصف جبهة نرمين محسن لفضيحتها في ” صيف بارد “

أماني الغامدي(صدى):

تحدثت الإعلامية الكويتية مي العيدان في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عن فضيحة الفنانة السعودية نرمين محسن في مشهد تمثيلي بمسلسل ” صيف بارد ” وهي تحضن الفنان السعودي شعيفان العتيبي .

وقالت مي العيدان في الفيديو ” صدق صدق شنو هذا مسلسل خليجي !! .. كيف هيك ؟ هاد مو صيف بارد هذا مولع ” .

وتابعت مي ” نرمين محسن هذا مٌسلسل خليجي أم فيلم للفنانة نادية الجندي .. يعني أعرف إن نادية الجندي لديها عطاء دايما تحضن الجميع البواب والمدير وزوجها وحبيبها وأخوها .. بس شنو هذا أول مرة أشوف أحضان بها الطريقة في مسلسل خليجي ” .

واستطردت ساخرة ” هذا مسلسل يٌخاطب السعوديات ؟!! .. لا ” .