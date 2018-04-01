منها واحدة استمرت لسنوات.. أشهر 10 أكاذيب أبريل عبر التاريخ

أماني الغامدي(صدى):

شهد التاريخ، كثير من الأكاذيب التي توغلت في حياة البشرية على مداره، وتنوعت ما بين الحروب والسياسة والفن والآداب والعلوم.. إلخ.

وبالتزامن مع بداية شهر إبريل الجاري، و ” كذبة إبريل ” ، تلك المزحة التي يأخذها الأشخاص على سبيل الفكاهة والضحك مع أصدقائهم، نقدم لكم أشهر 10 أكاذيب في التاريخ، والتي تمثلت فيما يلي:

1- أكذوبة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ” الابن ” ، حيث أدعى وجود أسلحة دمار شامل بحوزة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وشنت أمريكا الحرب على العراق بهذه الأكذوبة.

2- فضيحة ” ووتر جيت ” ، حينما تم الكشف عن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في شبكة من الأكاذيب، حول إعطائه أوامر أو علمه باقتحام عناصر لمقر حملة اللجنة الوطنية الديمقراطية، كما أُكتشف فيما بعد محادثات مسجّلة في البيت الأبيض، ليتضح بأن ” نيسكون ” كان على علم بذلك.

3- في عام 1998، قام مواطن بالإبلاغ عن إقامة الرئيس الأمريكي السابق، بيل كلينتون، علاقة جنسية مع المتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي، وهي القصة التي دخلت البيت الأبيض من أوسع أبوابه، واتضحت صحة القصة وأن كلينتون كذب بعد أداء يمين حول هذه القصة.

4- في أواخر القرن التاسع عشر، اُتهم الضابط الفرنسي اليهودي ألفريد درايفوس ببيعه أسرارًا عسكرية فرنسية إلى الألمان، وبعد وضعه في السجن واتخاذه مثالًا لليهود المعادين للغرب، خرج من السجن لتفتح قضيته مجددًا، وينال العفو بعد جدل استمر 12 عامًا.

5- في عام 1859، وبعد نشر العالم تشارلز داروين دراسته بعنوان ” أصل الأنواع ” ، قام علماء الآثار والإنسان ببدء عمليات الحفر للتأكد من أصل الإنسان وملء الفراغات بين الإكتشافات التي عثر عليها، لتظهر جمجمة غريبة الشكل عام 1910 على يد عالم الآثار تشارلز دوسون، ويتضح بعد سنوات بأن الجمجمة عمرها 600 عام فقط، وانه تم التلاعب بالفك ليبدو وأنه تطور بشري.

6 – استطاع ” تايتوس أويتس ” نشر الأكاذيب بين الطائفتين الكاثوليكية والأنجيليكية، وذلك من خلال نشر شائعات حول محاولة الكاثوليك الإطاحة بالملك الأنجيليكي تشارلز الثالث واستبداله بأخيه جيمس، القريب من الكاثوليكية، مما أحدث ضجة في بريطانيا وكراهية للكاثوليك أدت إلى إعدام 35 شخصًا.

7- اكتشاف أكبر سر ولغز في التاريخ، حين تم إعدام عائلة القيصر الروسي نيكولاس رمانوف الثالث خلال الثورة البلشفية عام 1918، فمن بين جثث العائلة الحاكمة، لم يعثر على جثة الإبنة الصغرى في العائلة، أنستازيا، لتبدأ عمليات البحث عن الفتاة، ومع ظهور الكثير من اللواتي ادعين بأنهن الأميرة المفقودة، إلا أن واحدة لفتت انتباه الكثيرين.

حيث أدخلت آنا أندرسون المستشفى عام 1920 مستشفى للأمراض العقلية إثر محاولتها الإنتحار، مدعية بأنها أنستازيا، ولفتت الأنظار بسبب الشبه الكبير بينها وبين الأميرة المفقودة.

8- قيام رجل الأعمال بيرني مادوف، بالكشف عن أن شركة استثماراته كانت عبارة عن ” مجرد كذبة كبيرة ” ، ففي عام 2008، اعترف بتحصيله 50 مليار دولار من المستثمرين الذين وثقوا به بمدخراتهم، واستمر بهذه الخدعة على مدار عشر سنوات.

9- محاولة الفنان هان فان مييجيرينر، جذب اهتمام نقاد الفن ليعترفوا بإبداعه، حتى بدأ بتقديم أعمال مزورة عن تلك التي رسمها فيرمير، وجنى الكثير من الأموال من ذلك.

10 – كان ” حصان طروادة ” من أكبر الأكاذيب التي شهدها التاريخ، فبعد هروب أمير طروادة ، باريس، مع زوجة الملك الإسبارطي هيلين، اندلعت الحرب بين الدولتين، ليذهب الإسبارطيون ويشنوا معركتهم، لكن الجدران المحصنة للمدينة منعتهم من الدخول إليها، فادعوا بأن الجيش أصيب بالطاعون، وبنوا حصانًا خشبيًا ليختبئ الجيش فيه، ويخرجوا ليشنوا حربهم.