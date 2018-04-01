بالفيديو.. أول تفسير علمي لواقعة ” الفيل المدخن ” بالهند

نيودلهي(صدى):

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو حديث لأنثى فيل تسببت في حيرة كبيرة لدى علماء الحيوان.

حيث ظهر في الفيديو المصور أنثى الفيل وهي تتناول شيئًا مجهولًا من أرض الغابة ثم تنفث الرماد العالق به لتبدو كأنها تدخن بإحدي المحميات الطبيعية بالهند.

وبحسب هذا الفيديوجراف، اعتقد العلماء أنها تبتلع أخشابًا متفحمة، ولكن يبقى السؤال هنا، لماذا تبتلع الفيلة الأخشاب المتفحمة؟.

وفي هذا الصدد يرجع العلماء هذا التصرف الذى يرونه للمرة الأولى إلى الفوائد الصحية للفحم والذى قد يكون ملينًا لأمعاء الفيل.